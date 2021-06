Fiano Romano – Disagi per il casello chiuso

Proseguono i disagi, dopo l’incendio del casello di Fiano Romano, con deviazioni sulla A1 e anche sulla viabilità secondaria, in particolare sulla diramazione Salaria che da Passo Corese porta, appunto, all’uscita per il casello. Le code “costano” agli automobilisti oltre sessanta minuti di ritardo e non mancano certo le difficoltà per i pendolari. Praticamente da Rieti a Roma ci vogliono quasi 3 ore. La deviazione porta gli automobilisti che da Rieti vanno a Roma, come indicato dai pannelli a messaggio variabile, a riprendere la diramazione Roma Nord da Castelnuovo di Porto. Questo, attualmente, allunga molto i tempi di percorrenza.