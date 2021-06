VOLLEY – Coppa divisione: l’Albalonga passa al tie-break contro il Mentana

La Danima Spes Mentana fallisce l’accesso alla finale di Coppa Divisione. Dopo due ore e mezza di match, giocato a ritmi serrati e con splendide giocate, la compagine ospite riesce a strappare la vittoria al tie-break.

Nel primo set le ragazze di mister Zichella partono meglio riuscendo a portarsi sul 13-10, dopo però qualcosa si inceppa nei meccanismi del Mentana e l’Albalonga ne approfitta riuscendo a collezionare sei punti consecutivamente che le consentono poi di chiudere il set a proprio favore con il punteggio di 18-25.

Il secondo set si gioca sulla falsa riga del primo: dopo un inizio equilibrato dove le due squadre si equivalgono, l’Albalonga colleziona qualche break decisivo ai fini della vittoria del set. Il tabellino a fine incrocio segna lo stesso punteggio del set precedente, anche in questo caso finisce infatti 18-25.

Nel terzo set le due squadre danno entrambe il meglio: sul punteggio di 2-4, Cianfriglia inizia una serie in battuta che regalerà alle neroverdi ben sette punti. L’Albalonga però ha la forza di reagire e ribaltare il risultato a proprio favore. Quando si arriva sul punteggio di 21-24 per le ospiti il match sembra già chiuso ed invece il Mentana riesce ad annullare tre match point e portare il set ai vantaggi, dove alla fine il Mentana riuscirà a vincere per 26-24.

Nel quarto set, l’Albalonga commette lo stesso errore “di testa” dl set precedente: in vantaggio di cinque punti, la compagine capitolina si fa rimontare nuovamente ed ancora una volta i vantaggi sono decisivi. Il Mentana replica il punteggio del set precedente: finisce 26-24 e si va al tie-break.

Anche il quinto set regala emozioni: si gioca punto a punto, entrambe le squadre cercano con tutte le forze l’accesso alla finale che però viene conquistato dall’Albalonga: il quinto ed ultimo set finisce infatti 12-15.