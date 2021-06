Monterotondo – Manifestazione contro la malamovida. L’Assessore Cavalli replica ai cittadini

L’Assessore alla Mobilità, Trasporti ed Edilizia Privata del Comune di Monterotondo, Luigi Cavalli, ci ha contattato per replicare alle affermazioni dei cittadini che oggi pomeriggio hanno manifestato in piazza Angelo Frammartino contro la malamovida. In un video pubblicato su Tiburno.tv i manifestanti affermano che l’assessore sia passato in auto e li abbia appellati come dei deficienti, e continuano invitandolo invece a confrontarsi con loro.

In mezzo alla manifestazione, asserisce invece l’assessore, lui sarebbe “passato senza neanche scendere. Non ho detto niente del genere, ho solo preso insulti. Sono loro che hanno cominciato ad insultarmi”.