L’evento promosso da Anci Lazio

Le ciliegie del Papa diventano prodotto De. Co., protetto dal sistema delle Denominazioni Comunali di Origine

La Cerasa Sabina di Palombara Sabina detta anche Cerasa del Papa diventa prodotto De.Co. , ossia protetto dal sistema delle Denominazioni Comunali di Origine. E’ in questa veste che giovedì 23 giugno Palombara Sabina, rappresentata dal vice Sindaco Guido Trugli e dalla Reginetta delle Cerase Caterina Mancinetti ha partecipato all’evento Origine Comune promosso a Roma da Anci Lazio.

L’idea del progetto “Origine Comune” era nata durante l’Expo del 2015 per far partecipare i Comuni del Lazio, in quella importante vetrina, a mostrare i propri prodotti agroalimentari. Prodotti che sono (De.Co.). Questa certificazione è volta a notificare “anagraficamente” la derivazione di un prodotto dal suo luogo storico di origine.