MENTANA – Via libera all’accordo Pd-Benedetti

All’esito di una partecipata assemblea svoltasi nella serata di ieri alla presenza anche del Segretario provinciale Rocco Maugliani e del’Assessore regionale Mauro Alessandri passa la linea dell’appoggio all’attuale sindaco. Nel corso della discussione presentata mozione di sostegno alla linea della segretaria da parte della maggioranza degli iscritti.

“Sono sodisfatta dell’esito della discussione interna in merito alla linea politica sulle prossime elezioni amministrative. Abbiamo di fronte un appuntamento elettorale cruciale e con la scelta di un percorso civico al fianco delle forze di centrosinistra per la ricandidatura di Marco Benedetti, accogliamo la complessità di una sfida che è un investimento su una nuova classe dirigente e una scommessa sulla ricucitura di un campo democratico largo e diffuso sul territorio. Adesso al lavoro con coraggio per costruire una proposta politica seria e di prospettiva per la Mentana futura.

Un ringraziamento a tutte e tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito democratico locale che hanno contribuito alla discussione, al Segretario regionale Bruno Astorre, al Segretario provinciale Rocco Maugliani e a tutta la dirigenza che ci ha accompagnati e sostenuti nel percorso”.

Così in una nota Serena Pandolfi, Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Mentana