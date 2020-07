Il comunicato del comune

È stato inaugurato questa mattina a Fonte Nuova il nuovo centro di Raccolta di Via Salvatoretto, in località Quarto Conca, alla presenza delle cariche istituzionali e amministrative del Comune di Fonte Nuova e dei rappresentanti della società di gestione del centro. Il Centro, realizzato dal Comune di Fonte Nuova e gestito da ATI I Paoletti Ecologia e ETAmbiente, sostituisce il centro di raccolta temporaneo e va a completare il servizio di dedicato ai cittadini.

I Centri di Raccolta sono il naturale completamento del servizio di raccolta differenziata, fornendo ai cittadini una soluzione per smaltire oltre ai normali rifiuti differenziabili, tutti quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.

Da domani, mercoledì 29 Luglio, i cittadini potranno dunque conferire gratuitamente presso il Centro di Raccolta comunale i rifiuti che non possono essere gettati nell’ambito della raccolta differenziata domiciliare come ad esempio toner esausti, oli e grassi commestibili, vernici, inchiostri e adesivi, sfalci d’erba e ramaglie, RAEE, rifiuti ingombranti. Ricordiamo che è vietato conferire all’interno del Centro di Raccolta Comunale il rifiuto indifferenziato. Inoltre, ricordiamo che l’accesso al centro è consentito unicamente ai cittadini del comune di Fonte Nuova.

«Giorno importante e data da ricordare – il commento dell’assessore all’ambiente Martina Traini – con oggi si dà avvio al primo CDR sito nel nostro Comune e si completa, finalmente, il servizio di raccolta differenziata. Ricordiamo che Fonte Nuova venne premiata come comune riciclone nel 2019 ed il CdR sarà sicuramente un valore aggiunto, che con il suo funzionamento potrà far splendere ancora di più il nostro territorio. Servizio voluto da tanti ed acclamato da tutta la cittadinanza, servizio e progetto che ha visto il susseguirsi di amministrazioni, atti burocratici, riunioni, tavoli tecnici, superamento di vincoli, che ha visto il lavoro di tanti e la costanza di molti, nel risolvere problematiche di varia natura. Oggi siamo qui ad inaugurare tale apertura, dopo un importante passaggio in Consiglio Comunale, che ha visto l’approvazione del Regolamento del CDR con la maggioranza tutta unita, regolamento che detta criteri per una corretta e ordinata gestione del centro, nonché, indicazioni in merito alla fruibilità e al corretto modo di differenziare, tutto in riferimento al DM del 13 maggio 2009 ed all’art 183 del dlgs 6 aprile 2006 n. 152. Opera questa, molto discussa, opera che ha visto finalmente il superamento di limitazioni grazie all’intervento del nostro consigliere comunale, nonché consigliere di città metropolitana, Grasselli, grazie alla quale il nostro Comune ha ottenuto inoltre un finanziamento provinciale per l’acquisto della pesa, istallata poi nel sito del CDR. Ricordiamo che La società che gestisce il servizio di igiene urbana nel nostro territorio, avrà la responsabilità è l’onere di gestire il centro e di far rispettare le norme in materia ambientale nonché, tutto quello stabilito dal predetto Regolamento Comunale. Concludo ringraziando il mio ufficio per la costanza, l’impegno e la continua attenzione verso ogni fase progettuale e amministrativa di quest’opera. Certa che la cittadinanza risponderà in maniera propositiva, questa amministrazione non si ferma, dobbiamo guardare già avanti, da ora volgiamo il capo verso il nuovo obbiettivo, la realizzazione della seconda Isola ecologia nella loc. di Santa Lucia, per conferire ancor più lustro verso l’ambiente ed il territorio».

«In quanto gestore del servizio di igiene urbana – dice Mauro Della Valle, rappresentante ATI – ATI avrà la responsabilità di gestire nel modo migliore anche il centro di raccolta appena inaugurato. Per noi è motivo di orgoglio il fatto di completare un’offerta che perfeziona il servizio di raccolta differenziata, dando la possibilità ai cittadini di smaltire anche tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali. Il nostro personale è impegnato in questo senso, per assistere i cittadini che arriveranno al centro già a partire da domani».

Il Centro di Raccolta resterà chiuso il lunedì e la domenica, mentre osserverà il seguente orario nei restanti giorni:

– martedì dalle 9.00 alle 15.00;

– mercoledì dalle 12.00 alle 18.00;

– giovedì dalle 12.00 alle 18.00;

– venerdì dalle 9.00 alle 15.00;

– sabato dalle 9.00 alle 13.00.