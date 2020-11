Incubo lavori a Santa Lucia, il Comune organizza il piano per dare una tregua di Natale

Da mesi via Palombarese è diventata un incubo per i residenti e i commercianti. Da fine giugno sono iniziati i lavori da parte di Acea Ato 2 e a seconda del tratto in cui intervengono gli operai la situazione si fa più critica. In questi giorni in particolare è stato applicato un senso unico a salire in direzione Palombara nei pressi di piazza delle Rose, mentre chi scende verso Roma è obbligato a passare per le vie interne. Il risultato è che nelle ore di punta ci vogliono decine di minuti per attraversare il centro cittadino. I disagi si sono sommati a quelli legati ai lavori su via Nomentana che hanno visto forti rallentamenti su tutta la Bretellina Centrale del Latte. La tabella di marcia dei lavori a Santa Lucia, secondo Acea, prevedeva nove mesi di tempo per il completamento, ma poi la ditta ha detto che li sta eseguendo ha annunciato che avrebbe provato a portare avanti una media di cinquanta metri lineari al giorno al fine di completarli in meno tempo. Ma a occhio sembra che vadano più a rilento a causa dei sottoservizi trovati durante gli scavi. Inoltre nei giorni scorsi la preoccupazione è aumentato, perché gli operai sono stati visti tornare indietro in un tratto che dunque sembrava già fatto. I lavori rendono difficoltoso fermarsi per consumare un caffè, un pezzo di pizza o comprare un giornale. Inoltre molti automobilisti che prima percorrevano la strada per andare a Roma da Palombara Sabina o da Pichini, preferiscono altre soluzioni allungando di qualche chilometro, pur di non rimanere bloccati in fila. Così i negozianti hanno visto cali drastici delle vendite.

IL PIANO

Nei giorni scorsi il comune di Fonte Nuova ha incontrato la ditta incaricata di realizzare i lavori e il geometra dell’Acea, anche per studiare il “piano natalizio”. Fino al 4 dicembre proseguiranno i lavori con posa delle nuove tubature idriche lungo la via Palombarese, senza interessare i ponticelli per adesso, visto che necessitano di pezzi speciali da realizzare su misura e quindi servono ulteriori giorni di tempo per approntarli. Dal 4 dicembre il cantiere sulla Palombarese verrà rimosso e dal 7 sarà attivato su via di Santa Lucia per i lavori di bonifica infrastrutturale del tratto che va dall’intersezione di via Palombarese fino più o meno al mobilificio Di Carmine, civico 86. L’Amministrazione ha provveduto, alla luce degli interventi previsti, ad individuare un percorso viario alternativo per uscire sulla Palombarese. Se si riuscirà a terminare l’intervento per Natale, il 27 dicembre il cantiere tornerà su via Palombarese per le opere necessarie insistenti sul tratto fino a via Campania, prima del rientro a scuola degli studenti.

L’ASSESSORE

“I contatti con la ditta e con Acea in tutti questi mesi sono stati costanti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Lorena Colasanti – Abbiamo pensato di dare respiro ai negozianti sotto le festività e stiamo cercando di ottimizzare i lavori. Purtroppo quando si scava da queste parti c’è una forte possibilità di trovare sottoservizi e altre sorprese sotto. Non fa piacere a nessuno metterci più tempo del dovuto per realizzare dei lavori, non fa piacere ai cittadini, ma nemmeno all’amministrazione comunale e alla ditta. Quando nei giorni scorsi gli operai sono tornati indietro prima di Sgalippa e poi vicino all’Eurospin è stato perché hanno trovato delle difficoltà e hanno dovuto realizzare dei pezzi speciali”.

I LAVORI

Acea Ato 2 sta lavorando dallo scorso 22 giugno alla sostituzione della condotta idrica di via Palombarese dal civico 1 all’intersezione con via delle Molette. L’intervento di bonifica prevede la posa della condotta idrica sul lato sinistro della carreggiata, direzione Roma, con il riallaccio dei portatori esistenti fino al limite di proprietà. Inoltre il gestore si è reso disponibile, in accordo al regolamento di utenza del servizio idrico integrato, ad eseguire lo spostamento del contatore fiscale dall’interno all’esterno della proprietà. Resta a carico dell’utente eseguire la predisposizione della nicchia e relativi rivestimenti necessari per assicurare la protezione del contatore.