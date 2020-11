SANTA LUCIA – Commercianti esasperati per i lavori su via Palombarese

Ancora per qualche giorno i commercianti di Santa Lucia dovranno fare i conti con i lavori su via Palombarese. Poi scattera il “piano” per dare una tregua natalizia.

Elvira Maraviglia è la titola del negozio “Curvy e non solo”, specializzato in abbigliamento per taglie forti. Visto il periodo di crisi generale, ha voluto dare un segnale forte a tutta la comunità e iniziare tramite la pagina Instagram dei commercianti di Santa Lucia una raccolta fondi per installare con largo anticipo le luminarie natalizie. Un appello subito raccolto dai colleghi che hanno versato 80 euro ognuno, nonostante il periodo non facile. “Abbiamo voluto installare delle stelle natalizie che simboleggiano la speranza in questo periodo così difficile – spiega la donna – Ho chiesto prima al comune di Fonte Nuova per capire se ci avrebbero potuto aiutare, ma non ci ha risposto nessuno. Poi stiamo facendo un video con tutti i colleghi commercianti per chiedere ai cittadini di comprare nei negozi di vicinato. Qui c’è tanta qualità e non manca veramente nulla”. La situazione per i commercianti non è affatto facile in questo periodo, ma molti si ingegnano a combattono. “Giorni fa si aggirava una coppia di stranieri e uno si è barricato dentro il mio negozio cercando con insistenza di vendermi una sciarpa e ho dovuto chiamare i carabinieri – spiega ancora – Io faccio di tutto per andare avanti. Uso molto i social e ho un ottimo riscontro da parte dei clienti, anche perché siamo tra i pochi a vendere questo tipo di merce e vengono anche da Roma e da Tivoli. Purtroppo in questo periodo qualcuno rinuncia proprio per via dei lavori e del traffico, così ho deciso di rimanere aperta anche la domenica per dare possibilità di venire con calma, rinunciando però a tempo prezioso da dedicare alla mia famiglia. Noi ce la mettiamo tutta, ma questi lavori ci stanno veramente mettendo a dura prova visto il periodo così difficile per il Covid. Io stessa l’altro giorno volevo andare da Liviana a comprare un paio di scarpe, ma non sono riuscita a causa del traffico, eppure dista solo poche centinaia di metri”.

Claudia Budroni a settembre ha aperto “Lady Moda”, un piccolo negozio di abbigliamento e calzature a Santa Lucia. Abita da tanti anni nelle campagne della frazione, ma è alla prima esperienza come commerciante in zona, perché prima gestiva un banco in un mercato romano. “Devo dire che c’è un grosso fermento commerciale a Santa Lucia e ci sono molti giovani che hanno aperto attività interessanti – spiega – purtroppo questi lavori stanno bloccando tutto. Vorremmo che qualcuno dell’amministrazione comunale ci desse delle spiegazioni e ci faccia capire i tempi. Da mesi i lavori stanno scendendo in direzione Roma, ma l’altro giorno abbiamo visto gli operai tornare indietro. Quando qualcuno gli prova a chiedere quanto manca ci fanno capire che i tempi saranno lunghi. Stiamo nel mezzo di un periodo nero a causa del Covid, chiediamo almeno un po’ più di attenzione su queste cose”.