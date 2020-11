Riaperta al traffico la via Nomentana

È stata riaperta poco fa la via Nomentana, chiusa dalle ore 10 a causa di un gravissimo incidente stradale poco dopo il centro abitato di Casali in direzione Tor Lupara. La Polizia Locale di Mentana ha finito i rilievi e si attendono notizie sui feriti: una donna di 46 anni e una bambina.

Bisognerà capire l’esito delle indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando a una prima ricostruzione la donna rimasta gravemente ferita, potrebbe aver perso il controllo della sua Opel Corsa mentre viaggiava in direzione Fonte Nuova e aver tentato una sterzata per riprenderla, ma è finita contro la Volkswagen Passat station wagon che saliva in direzione Mentana. L’impatto è stato molto violento.

La donna che guidava l’Opel Corsa è rimasta sotto osservazione dei sanitari giunti subito sul posto, poi è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli. Al momento la prognosi è riservata. Trasportata in ospedale anche la bambina che viaggiava insieme al papà nell’altra macchina, la Volkswagen Passat. L’uomo ha riportato solo lievissime contusioni.