TOR LUPARA – Anziana investita di fronte a piazza Varisco

Veramente una brutta giornata per le strade di Mentana e Fonte Nuova oggi. Stamattina una donna è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto a Casali di Mentana.

Intorno all’ora di pranzo un’anziana è stata investita da un motociclista in sella al suo Honda SH150 mentre attraversava la via Nomentana all’altezza di piazza Varisco. Sul posto è arrivata l’eliambulanza, ma la donna ha rifiutato il trasporto perché le sue condizioni non erano così gravi. Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Mentana per i rilievi.