Allerta allagamenti sulla Maremmana Inferiore, a Villa Adriana

Allagamenti sulla via Maremmana Inferiore, una delle immagini del 2015

Il Sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha diramato nel tardo pomeriggio di questa domenica, alle ore 19.12, un’allerta per allagamenti sulla Maremmana Inferiore, a Villa Adriana.

A destare timori non è l’Aniene ma il fosso di San Vittorino ed un’onda di piena che potrebbe abbattersi sulle aziende e sulle abitazioni tra Ponte Lucano ed il casello della Roma – L’Aquila A24.

Lungo il fosso che già nel 2015 esondò causando danni solo alle aziende, per oltre 3 milioni e 500 mila euro, ci sono anche due ostruzioni che possono creare problemi al regolare scorrere dell’acqua.

Una, nel territorio del comune di Tivoli, su cui l’Amministrazione e la protezione civile stanno intervenendo per rimuoverla. L’altra, invece, è poco dopo San Vittorino e, quindi, nel comune di Roma. Un ponticello è completamente ostruito e si è formata una specie di diga. In caso di rottura improvvisa l’onda di piena arriverebbe sulla Maremmana Inferiore, sperando che non crei problemi.

La situazione è tenuta sotto controllo dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni di protezione civile che hanno già diverse squadre pronte ad intervenire.

Allerta allagamenti, il messaggio del sindaco Proietti

Attenzione. Si segnala uno stato di preallerta sulla via Maremmana e nelle aree circostanti nel tratto che va dall’uscita di Tivoli, sull’autostrada Roma-L’Aquila, e ponte Lucano per una possibile ondata di piena proveniente dal territorio del Comune di Roma del fosso di San Vittorino, a causa delle piogge intense e battenti in corso e previste anche nelle prossime ore.

Con la protezione civile e tecnici comunali dei Lavori pubblici stiamo predisponendo i necessari interventi per eliminare alcune disostruzioni lungo l’asta fluviale.

S’invita la popolazione interessata a prestare la massima attenzione.