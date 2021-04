All’uscita del bollettino annuale della Bce, l’indicazione è tutta verso il Recovery Fund, candidato reale a fornire un significativo sostegno macroeconomico ai paesi dell’area euro, ovviamente se usato in maniera piena e corretta. Il bollettino sottolinea il grave shock dovuto alla pandemia nella prima metà dell’anno. La “reazione vigorosa e coordinata della politica monetaria e delle politiche di bilancio”, sottolinea la Bce, “insieme alle notizie positive sui vaccini, ha contribuito a stabilizzare l’attività nella seconda metà dell’anno”. Nel 2020 il Pil dell’area dell’euro è diminuito complessivamente del 6,6%. L’inflazione annua complessiva è scesa allo 0,3% dall’1,2 del 2019, soprattutto a causa del calo dei prezzi dell’energia, ma anche per via di fattori connessi alla pandemia. I settori più colpiti dalla crisi, tra cui trasporti e attività ricettive, ad esempio, hanno concorso alla flessione dell’inflazione nella seconda metà dell’anno. Sono anche state ricalibrate le misure di politica monetaria da parte della Bce, con l’obiettivo di stabilizzare i prezzi. Politiche definite “macroprudenziali”, che hanno avuto come obiettivo il mantenimento del flusso del credito all’economia, mentre la vigilanza bancaria della Banca centrale europea ha introdotto misure “microprudenziali” per attenuare l’impatto della crisi e rafforzare la capacità di tenuta del settore bancario europeo. I tentativi per salvare l’economia europea ci sono, ma i tempi brutti non sono certo finiti e accorciarli ci possono pensare, appunto, le risorse del Recovery Plan: i progetti vanno presentati in tempo, e attuati in modo veloce e mirato. La data di scadenza è la fine di aprile: rispettandola sarebbe possibile avere già un prefinanziamento dei fondi dovuti pari al 13% dell’ammontare assegnato ai diversi stati membri entro settembre.