Saranno il caldo, la luce, i vaccini che procedono spediti, l’idea che il Covid stia per essere messo all’angolo e la voglia di vacanze, ma fatto sta che negli ultimi giorni ci sono notizie positive per l’economia, come per le esportazioni che, dice l’Istat, nel primo trimestre 2021 registrano una crescita in quasi tutta Italia: +4,8% per il Centro, +3,8% per il Sud e Isole e +2,5% per il Nord-ovest. Stupisce invece la contenuta flessione per il (di solito in cima alla lista) Nord-est (-0,5%). Ma non è finita qui: le esportazioni su base annua mostrano una espansione decisamente sostenuta proprio nel nostro Centro, pari al +9,9%), superiore alla media nazionale, che si attesta per il Sud a +5,1%, per il Nord-est a +4,5% e per il Nord-ovest a +2,2%.

Le esportazioni, rivelano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Statistica, individuano (sempre nei primi tre mesi del 2021) un aumento tendenziale in modo marcato per Abruzzo (+12,5%), Lazio (+12,4%), Molise (+11,9%), Toscana (+11,3%), considerando un incredibile -8,2% per il Friuli Venezia Giulia, ad esempio. E ancora. Secondo l’Istat, su base annua i contributi più marcati alla crescita delle esportazioni nazionali derivano dall’aumento delle vendite del Lazio verso i Paesi Bassi (+158,5%), della Lombardia verso Germania (+9,2%) e Cina (+36,4%) e della Toscana verso Cina (+145,2%) e Stati Uniti (+28,6%). Per contro, apporti negativi provengono dalla diminuzione delle vendite verso gli Stati Uniti di Lombardia (-30,1%), Liguria (-72,7%) e Friuli-Venezia Giulia (-62,9%) e dal calo delle esportazioni della Sicilia verso i paesi OPEC (-69,1%). L’analisi sottolinea come le performance siano positive per oltre due terzi delle province italiane: i numeri migliori sono relativi per quelle di Firenze e la nostra Roma (lo sostiene anche un recente report di Cna).