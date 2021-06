Casello di Fiano Romano, traffico al collasso. Insorge il Sindaco di Castelnuovo

Sono giorni che il traffico sulla via Tiberina è al collasso

Dopo l’incendio che lo scorso sabato ha danneggiato il casello di Fiano Romano, l’autostrada A1 è stata interrotta. Tutti i veicoli in transito sono stati riversati sulla provinciale e costretti a fare un percorso a by-pass per un tratto che va dal Casello di Fiano Romano a quello di Castelnuovo di Porto. Risultato: il blocco della circolazione con tutte le criticità che ne conseguono. Per proseguire sull’A1, infatti, i veicoli, non solo devono incolonnarsi e formare una interminabile serpentina, ma debbono anche provvedere al pagamento di un nuovo pedaggio.