+++ Fiano Romano – Ecco la data di riapertura del casello +++

Come già anticipato sui nostri mezzi di informazione, sulla diramazione di Roma Nord il casello di Fiano Romano è chiuso sia in entrata che in uscita a causa dell’incendio di un mezzo pesante avvenuto lo scorso 19 giugno, che ha danneggiato le strutture del casello. Al momento alcuni disagi vengono segnalati dai cittadini sia per chi è diretto da Fiano Romano a Roma sia per chi è diretto da Roma a Fiano Romano. Per questo motivo autostrade consiglia di utilizzare il casello di Castelnuovo di Porto anche se per quest’ultimo si è pronunciato il Sindaco Travaglini.

Non risultano problematiche per chi invece proviene da Firenze o da Napoli, e per chi da Fiano Romano è diretto verso Firenze o verso Napoli.

La riapertura del casello – dichiara autostrade – in ogni caso è prevista venerdì 25 giugno alle ore 6 e sarà funzionale con 4 corsie.