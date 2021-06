Fumata nera per la riapertura del casello di Fiano Romano

Dopo la lettera del sindaco di Castel Nuovo di Porto alla società Autostrade, arriva quella dell’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Fiano Romano Nicola Santarelli.

“Ho appena scritto al Direttore del V Tronco della Società Autostrade per l’Italia suggerendo, nella more della riapertura del casello di Fiano, di utilizzare l’uscita Fiano Romano in corrispondenza della Barriera Roma Nord per far accedere il traffico in direzione Roma istituendo un senso unico alternato.

Ho suggerito inoltre di eliminare temporaneamente il pedaggio del casello di Castelnuovo di Porto completamente automatizzato e che provoca code interminabili.

Molteplici sono i disagi anche dei lavoratori Chef Express ( ex Autogrill ) costretti ad accedere dal Casello di Ponzano per raggiungere il posto di lavoro con aggravi di spese esorbitanti.

I disagi di questi giorni dimostrano quanto sia urgente la realizzazione di una viabilità alternativa alla sola Autostrada e via Tiberina.”